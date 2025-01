Nieuwkomers bij Soudal Quick-Step halen stevig uit naar hun ex-ploegen

Bij Soudal Quick-Step zijn er dit seizoen enkele nieuwe gezichten met onder meer Ethan Hayter en Maximilian Schachmann. De twee houden zich echter niet in over hun oude ploegen.

Ethan Hayter reed de voorbije vijf jaar voor INEOS Grenadiers, maar haalde de voorbije jaren geen topniveau. Maximilian Schachmann vertrok in 2019 naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar is nu terug bij Soudal Quick-Step.

Schachmann won in 2020 en 2021 Parijs-Nice, maar kende de voorbije jaren ook wel wat problemen. Die legt hij deels bij zichzelf, maar ook voor een stuk bij Red Bull-BORA-hansgrohe, voor wie hij niet mild is.

"Het was geen goede samenwerking en dan kun je ook geen goede resultaten verwachten. Daarom wilde ik weg", zegt Schachmann bij In de Leiderstrui. Volgens de Duitser zit hij bij Soudal Quick-Step nu in een ploeg die 100 procent in hem gelooft.

Hayter over vertrek bij INEOS Grenadiers

Ook Hayter presteerde de voorbije jaren niet meer. Zijn zege op het Brits kampioenschap op de weg was zijn enige vorig jaar. Volgens Hayter hebben zijn mindere prestaties ook te maken met het programma dat hij reed.

"Ik deed soms te veel en het is ook een sneeuwbaleffect; als je minder wint, krijg je minder kansen omdat je minder wint. Hayter kreeg ook geen voorstel over een verlengd verblijf. "Ik denk dat ik niet echt in hun plannen paste, ze wisten ook niet zo goed waar ze mij het beste konden gebruiken."