Remco Evenepoel krijgt goed nieuws en onthult ook zijn drukke programma

Remco Evenepoel heeft goed nieuws gekregen bij zijn controle bij de dokter. De olympische kampioen kan nu een nieuwe stap zetten in zijn revalidatie.

Terwijl zijn ploegmaats in het Spaanse Calpe een mediadag hadden, moest Remco Evenepoel in België op controle in het ziekenhuis. En daar heeft de olympische kampioen goed nieuws gekregen over zijn herstel.

"De schouder is nu aan het herstellen, maar is nog niet 100 procent genezen. We gaan de spieren nu sterker maken, dag per dag. Vooral bij de schouder is er een zenuw geraakt, waardoor die nu nog wat gevoelloos is", zei Evenepoel op een digitale persconferentie.

"Maar de pijn valt goed mee. Alleen 's ochtend voelt het nog alsof er 20 camions over mijn schouder hebben gereden. Het belangrijkste is dat ik de revalidatie en fysiotherapie kan hervatten. En ik hoop dat ik in februari weer buiten zal kunnen rijden."

Programma Remco Evenepoel

Evenepoel gaf ook al mee hoe zijn programma er zal uitzien bij zijn rentree. "Alle vier de Ardennenklassiekers, te beginnen met de Brabantse Pijl (18 april, nvdr.). Meteen daarna plak ik er wellicht nog de Ronde van Romandië (29 april-4 mei, nvdr.) aan.

"Dan volgen lange hoogtestages, de Dauphiné (8-15 juni, nvdr.) en het BK (26 juni tijdrit, 29 juni wegrit, nvdr.). Ik wil mijn voorbereiding van vorig jaar kopiëren." Op 5 juli wil Evenepoel ook aan de start van de Tour staan.