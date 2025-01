Na hegemonie van 15 jaar heeft Sanne Cant opvolging: nieuwe kampioene zet dramatische start recht en 'gaat nu naar de frituur'

Liefst 15 jaar aan een stuk behaalde Sanne Cant jaar na jaar de nationale titel. Er is in 2025 wel een nieuwe Belgische kampioene. Haar teamgenote Marion Norbert Riberolle zet haar naam op de erelijst. Ondanks de vernauwing van bekkenslagaders pakte Verdonschot nog zilver.

Door de niet-deelname van Sanne Cant en de fysieke hinder bij Laura Verdonschot was Marion Norbert Riberolle torenhoog favoriete op het BK veldrijden bij de dames elite. Alleen ging het voor die laatste zeker niet perfect in Heusden-Zolder. In de eerste bocht ging ze al onderuit, waardoor een bezoek aan de materiaalpost niet lang uitbleef. Van op de vijftiende plek begon Riberolle aan haar inhaalrace.

Elf minuten later had de renster van Crelan-Corendon de scheve situatie al rechtgezet en sloot ze vooraan aan. Ook Franck, Truyen, Verdonschot en Brouwers reden in het kopgroepje. Franck en Verdonschot wilden de titel zomaar niet weggeven: beide teamgenotes van De Ceuster sloegen samen een kloofje. Was het mirakel dan toch mogelijk voor Verdonschot?

Norbert Riberolle zet orde op zaken

Neen, zover kwam het niet. Toen de motor aansloeg bij Riberolle, maakte ze niet enkel een achterstand goed maar nam ze meteen een voorsprong. De Belgische titel was voor de rest gaan vliegen. Norbert Riberolle was vertrokken voor een fraaie solo en werd na een hegemonie van 15 jaar Sanne Cant de opvolgster van de levende legende. Verdonschot reed naar de tweede plek, Brouwers naar de derde.

"Mijn voorwiel was kapot bij de start, maar ik maak elk weekend zo wel wat mee. Ik ben gewend om Sanne in de Belgische trui te zien. Het wordt bizar om die zelf aan te trekken. Ik ken nu het gevoel dat Sanne ervaren heeft in de laatste vijftien jaar. Ik ben superblij. Vanavond ga ik naar de frituur en eet ik een Bicky Burger", verkondigde de nieuwe Belgische kampioene met de glimlach.

Ook talentvolle Belgische jeugd kan titels vieren

Vervloet werd de U23-kampioene. Enkele jeugdcategorieën hadden eerder, in een op dat moment ijzig Heusden-Zolder, hun titelstrijd al gestreden. Bij de nieuwelingen bij de meisjes zegevierde Lentel Huys bij de eerstejaars en Yana Parthoens bij de tweedejaars. Bij de junioren won Sanne Laurijssen bij de meisjes en Arthur van den Boer bij de jongens.