Sanne Cant verklaart haar keuze om BK over te slaan: "Dat wil ik niet"

Sanne Cant (34) is na 15 jaar geen Belgisch kampioene veldrijden meer. Haar ploeggenote Marion Norbert Riberolle nam zaterdag de driekleur van haar over.

Geen Sanne Cant aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden en dus zou er zaterdag zeker een nieuwe naam op de erelijst komen. Met Marion Norbert Riberolle gaf Cant de trui door aan een ploeggenote.

Cant stond bewust niet aan de start van het BK. "Als ik zou winnen, dan zou die trui een jaar niet zichtbaar zijn in het veld. En dat wil ik niet. Ik deed het uit respect voor de trui", verklaart ze bij VTM Nieuws haar keuze.

Cant blijft achter keuze staan

Haar laatste anderhalve maand zal Cant nu wel in de normale uitrusting van Crelan-Corendon moeten afwerken. Dat zal wel wat vreemd aanvoelen na vijftien jaar. "Maar ik ben al het hele seizoen afscheid aan het nemen. Dus ik kan er wel mee leven op dit moment."

Met Marion Norbert Riberolle neemt een ploeggenote de trui dus over van Cant. Dat stemt Cant ook tevreden, want ze rijdt voor Cant een uitstekend seizoen. En zaterdag toonde ze zich duidelijk de sterkste.

Cant had ook zelf nog een zestiende keer op rij kunnen winnen, maar ze blijft achter haar keuze staan. "Het is mooi zo. Ik heb geen spijt van mijn beslissing. In mijn hoofd heb ik er vrede mee. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik ben klaar om het nieuwe leven te zien."