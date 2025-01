Toon Aerts pakt brons op het BK veldrijden: "Daardoor wint Thibau Nys de koers"

Toon Aert heeft op het Belgisch kampioenschap veldrijden brons gepakt. Voor Aerts is het zijn eerste medaille op een kampioenschap sinds 2021.

De Belgische kampioen van 2019 is er niet in geslaagd om in 2025 een tweede titel in zijn carrière te pakken. Voor Toon Aerts was het BK in Heusden-Zolder zijn eerste sinds 2022, de voorbije twee jaar stond hij niet aan de start door zijn schorsing.

Hij pakte dus meteen brons en daar is Aerts tevreden mee. "Ontgoocheling voel ik niet. Die was er wel op het moment dat ik vast zat achter een valpartij (met Vanthourenhout, nvdr.) in de voorlaatste ronde", reageerde Aerts achteraf.

"Toen dacht ik: "sh*t, nu zal de eerste zeker gaan vliegen zijn." Dat was ook zo, want Thibau Nys versnelde niet veel later. Aerts moest in de laatste ronde nog strijden voor brons, hij ging nog voorbij Niels Vandeputte.

Aerts maakte tactisch geen fouten

"Ik ben wel tevreden om toch het podium te grijpen, na alles wat ik heb meegemaakt. Ik mocht geen fouten maken, maar maakte voor die val met Vanthourenhout ook zelf een fout. Thibau wint de koers op techniek in de afdaling en ook fysiek, met die poefjes bergop."

"Ik wist vooraf dat het een gesloten wedstrijd zou worden. Ik heb ervoor gezorgd dat ik bij de eerste vier reed en dat is wonder boven wonder goed gelukt. Normaal ben ik niet zo sterk in tactische koersen, maar vandaag lukte dat wel goed."