Verstopt Michael Vanthourenhout zich voor het BK? "Hij moet die druk aankunnen"

Michael Vanthourenhout wordt niet vaak genoemd als favoriet voor het BK in Heusden-Zolder. Voor Ruben Van Gucht is de tweevoudige Europese kampioen dat echter wel.

In 2023 kroonde Michael Vanthourenhout zich voor het eerst in zijn carrière tot Belgisch kampioen veldrijden. Omdat hij toen ook Europees kampioen was en later dat jaar zijn titel verlengde, reed hij geen enkele cross in de Belgische driekleur.

Niet onlogisch dan ook dat Vanthourenhout graag nog eens Belgisch kampioen zou willen worden. In Heusden-Zolder krijgt Vanthourenhout een parcours dat hem moet liggen, ook al stond hij er nog nooit op het podium.

Vanthourenhout favoriet op het BK veldrijden

Voor Ruben Van Gucht behoort Vanthourenhout wel tot de favorieten. "Ik vind dat hij erbij moet. Ik vind het voor Vanthourenhout, die al meerdere titels gepakt heeft, onnodig om zich in de schaduw te zetten in de hoop dat er minder druk op hem komt te liggen", zegt Van Gucht bij Sporza Daily.

"Hij is op een leeftijd gekomen dat hij die druk moet aankunnen. En gezien zijn seizoen (vier zeges en in totaal twaalf podiumplaatsen, nvdr.) is het ook gerechtvaardigd om hem bij die favorieten te zetten", vindt Van Gucht.

Na Sweeck en Nys vindt Van Gucht dan ook dat Vanthourenhout mag genoemd worden als favoriet. De voorbije twee jaar stond Vanthourenhout ook op het podium van het BK, lukt hem dat ook een derde keer op rij?