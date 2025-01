'Deze acht Belgen zijn al zeker van WK veldrijden, bondscoach De Clercq moet nog één knoop doorhakken'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nu het BK veldrijden achter de rug is, wordt het WK veldrijden de volgende grote afspraak. Bondscoach Angelo De Clercq heeft zijn selectie al bijna rond, hij moet nog één knoop doorhakken.

Op 2 februari wordt in het Franse Liévin voor de wereldtitel in het veldrijden gestreden. Mathieu van der Poel is de grote favoriet om zijn zevende regenboogtrui te pakken, maar de Belgen zullen ook een sterk blok aan de start brengen.

België heeft sowieso recht op zeven plaatsen op het WK veldrijden. Thibau Nys zorgt door zijn Europese titel al voor een extra plaatsje. En de eindwinnaar van de Wereldbeker krijgt ook automatisch startrecht op het WK.

Michael Vanthourenhout staat riant aan de leiding, achter hem volgen met Toon Aerts en Joran Wyseure nog twee Belgen. Pim Ronhaar volgt als vierde op 68 punten van Vanthourenhout, er zijn nog maximaal 120 punten te verdienen.

Wie selecteert De Clercq voor het WK veldrijden?

België lijkt dus negen crossers naar het WK te mogen sturen. Acht Belgen lijken volgens Het Nieuwsblad al zeker van hun selectie voor Liévin: Thibau Nys, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Toon Aerts en Niels Vandeputte.

Enkel over de negende naam moet bondscoach De Clercq nog een knoop doorhakken. Van Aert wil niet, Kuypers kan niet door een sleutelbeenbreuk. Jens Adams, Witse Meeussen, Daan Soete, Victor Van De Putte en Toon Vandebosch komen in aanmerking voor de negende plek. Na de Wereldbeker in Benidorm van zondag neemt de bondscoach een beslissing.