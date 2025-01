Sven Vanthourenhout lacht met wat Merlier zegt: "Een typische Tim-uitspraak"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout trok niet naar Soudal Quick-Step, technisch directeur Frederik Broché deed dat wel. Daar werd hij de nieuwe trainer van Tim Merlier.

Met het vertrek van bondscoach Sven Vanthourenhout en technisch directeur Frederik Broché was er een kleine leegloop bij Belgian Cycling na het WK in Zürich. Vanthourenhout vond geen nieuwe uitdaging, Broché ging aan de slag bij Soudal Quick-Step.

Bij The Wolfpack werd Broché onder meer de nieuwe trainer van Tim Merlier. De Europese kampioen had een nieuwe trainer nodig nadat hij na elf jaar afscheid moest nemen van zijn trainer Erwin Borgonjon, die naar Tudor vertrok.

Brengt Broché info mee naar Soudal Quick-Step?

En Merlier vindt ook het verleden van Broché bij Belgian Cycling een meerwaarde. "Hij heeft bij de bond met veel grote namen gewerkt. Hij weet veel over de concurrentie, wat interessant is voor ons", zei Merlier onlangs.

"Dat is een typische Tim-uitspraak", lacht ex-bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. "Die lost af en toe zo’n quote." Bij de bond wordt er namelijk nauw samengewerkt met de merkenploegen.

Maar grote geheimen bestaan volgens Vanthourenhout niet meer in de koers. "Alles wat echt verschil maakt, kennen ze overal. Het enige waar je vanuit de bond echt je voordeel mee doet, is de kennis over jonge renners. Je weet welke jonge gasten welke waardes trappen."