"Daar maak ik me niet druk in": Tiesj Benoot staat voor belangrijk seizoen

Tiesj Benoot is niet meer weg te denken bij Visma Lease a Bike. Voor 2025 kiest hij haast een identieke route als Wout van Aert.

Net als Wout van Aert begint het seizoen van Tiesj Benoot op 17 februari met de Clasica Jaen in Spanje. Van daar gaat het naar de Ronde van de Algarve.

Na de Vlaamse openingsklassiekers trekken Van Aert en Benoot op hoogtestage. Geen blok met Italiaanse wedstrijden dus voor hen.

Benoot staat in de kasseiklassiekers een trapje lager dan Van Aert, maar dat betekent niet dat hij daar niet voluit voor een eigen overwinning kan gaan.

“Met de kopman die Wout is, en de manier waarop wij koersen, is er in de afgelopen jaren altijd ruimte geweest om onvoorspelbaar te koersen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Er zijn heel veel renners bij ons in de ploeg die de koers kunnen winnen. Dat is ook onze sterkte, denk ik, en moet onze sterkte blijven. Hopelijk kunnen we eens gewoon aan honderd procent starten, want dan is de ploeg sterker dan ooit.”

Opvallend is ook dat Benoot zijn laatste contractjaar ingegaan is. Zoals de kaarten nu liggen is het eind 2025 over en uit. Daar maakt Benoot zich echter geen zorgen om. “We zijn al verkennend aan het praten. Druk maak ik me er niet in”, besluit hij.