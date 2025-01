"Eigen keuze, niet die van de ploeg": Campenaerts legt zijn nieuwe rol bij Visma Lease a Bike uit

Victor Campenaerts maakte de overstap naar Visma Lease a Bike. Daar komt hij in een totaal andere wereld terecht.

Campenaerts reed in het verleden voor Team LottoNL-Jumbo, de voorganger van het huidige Visma Lease a Bike. Hij komt dan ook niet in een totaal onbekende ploeg terecht.

Toch is er ondertussen heel veel veranderd. De ploeg van Visma Lease a Bike behoort ondertussen tot de wereldtop en dat heeft ook zijn invloed op de ambities van Campenaerts.

Hij kiest voor een zeer beperkt programma in het voorjaar, met Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem. Daar gaat het richting Dauphiné en de Tour.

“Mijn persoonlijk doel is deel uit te maken van de ploeg die de Tour de France wint”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Daardoor leg ik minder voorjaar op de klassiekers. Ik rij er een paar, maar niet als doel.”

Die opties komen van Campenaerts zelf. “Het is een bewuste keuze die ikzelf gemaakt heb, niet de ploeg. Ik had dat al aangehaald tijdens de gesprekken. Ik wil niet voor persoonlijke doelen rijden dit jaar, wel de Tour winnen met de ploeg.”

De rol die hij daarin krijgt zal niet die van wegkapitein zijn, want die eer is weggelegd voor Tiesj Benoot. Campenaerts zal meer de rol van Jan Tratnik overnemen.

“Mijn ambitie is maximaal deel uitmaken van de ploeg die met de gele trui aankomt in Parijs. Ik heb die persoonlijke ambitie om een rit te winnen gehad en dat is me ook gelukt, dus”, besluit Campenaerts.