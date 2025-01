Mark Cavendish komt met emotionele terugblik op gewapende overval

Het was groot nieuws aan het einde van 2021, toen er een gewapende overval was in het huis van Mark Cavendish. Nu heeft hij zich meer dan drie jaar later nog eens uitgelaten over die zaak.

De inbraak gebeurde immers 's nachts. Eind november 2021 werden de echtgenote en de kinderen van Mark Cavendish bedreigd bij een gewapende overval. De inbrekers hadden onder meer hun zinnen gezet op dure horloges van Cavendish. Grote buit, zware straffen De buit bedroeg uiteindelijk tussen de 335 000 en de 450 000 euro. In de rechtbank van Chelmsford is de rechtszaak tegen de daders in 2023 voorgekomen. Ze kregen celstraffen van respectievelijk twaalf en vijftien jaar. "Ik heb nog altijd heel veel flashbacks naar die dag. Er werd een gigantisch mes tegen mijn keel gehouden, voor het oog van mijn kind dat amper drie was. Kan je dat geloven? Het was afschuwelijk." Mes tegen de keel "Ik denk nog steeds: "Wat had ik anders kunnen doen?" Iedereen denkt: "Terugvechten!" En in eerste instantie sloeg ik ook terug. Maar ik zeg het je: als er iemand een mes bovenhaalt, heb je helemaal niets te zeggen." "Zelfs als je vrouw en zoontje in gevaar zijn. Met een mes op de keel voel je je compleet machteloos", notuleerde In de Leiderstrui volgens The Telegraph.