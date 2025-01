Tiesj Benoot heeft grote ambities en spreekt over dé koers die hij in 2025 zou willen winnen

Net als Wout van Aert begint het seizoen van Tiesj Benoot op 17 februari met de Clasica Jaen in Spanje. Van daar gaat het naar de Ronde van de Algarve. De ervaren Belgische wegkapitein heeft grootse doelen voor 2025.

De Italiaanse wedstrijden laat hij net als Wout van Aert aan zich voorbijgaan, want dan trekt hij op stage. En nu is hij ook op stage in Spanje om het seizoen aan te vatten.

Ambities voor 2025

Benoot lijkt klaar voor een absoluut topseizoen en wil knallen. "Ik rijd een lang blok in de klassiekers, waarin ik zoals elk jaar finales probeer te rijden. Af en toe kan ik er dan eens eentje winnen."

"Daarna trek ik dan volledig in dienst van de ploeg naar de Tour. Het is niet echt vernieuwend", aldus de 31-jarige Belg tegen Sporza. En hij heeft ook een flinke droom.

Kriebel in de buik

Waarom niet profiteren van het getwijfel tussen de grote favorieten? "Als ik nog één koers zou mogen winnen, dan is het de Ronde van Vlaanderen. Ik hoop mijn beste voorjaar ooit te rijden."

"Maar ik heb ook niet het gevoel dat mijn leven erdoor zou veranderen. Als je 23 jaar bent, is dat anders. Mijn ambitie is er niet minder op geworden. Ik start de Ronde nog altijd met een kriebel in mijn buik. Zolang die er is, ben ik hier nog op mijn plaats."