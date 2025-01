Zeer ferme woorden van ploegleider: "Het gaat alleen maar over geld"

Tom Pidcock rijdt vanaf 2025 voor Q36.5, de nieuwe ploeg van Doug Ryder en de opvolger van Team Qhubeka. De ploegleider heeft heel wat ambities voor het nieuwe seizoen, maar ziet ook bepaalde dingen met lede ogen aan.

De Zuid-Afrikaan Doug Ryder is de manager van het ProTeam Q36.5 en vervulde die rol ook bij MTN-Qhubeka, Dimension Data en NTT in het verleden. Nu is hij dus actief bij het team waar ook Tom Pidcock sinds kort bij is.

Overgangsjaar?

Hij wil bij zijn nieuwe ploeg doorgroeien en ziet in 2025 een overgangsjaar. Tegelijk beseft hij echter dat er veel moet gaan gebeuren, want het moet snel gaan in het wielrennen.

Dat gaf hij ook aan in gesprek met Sporza: "Het draait tegenwoordig enkel over cijfers en ranglijsten. Vroeger linkte je koers aan passie en emoties. Ik denk dat de sport nog altijd te hard is om louter over business te gaan."

Cijfers en business

"We hebben iets geweldigs gepresteerd door Afrikaanse renners in de Tour te introduceren. Dat was cool, maar toen draaide het nog niet om cijfers."

"Bij de huidige groep Afrikaanse renners is er een groot gebrek aan kwaliteit. We hebben grote sponsors en de sport is veranderd. Zoals gezegd: business primeert. Het gaat niet meer om liefdadigheid", is hij zeer duidelijk.