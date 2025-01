Harm Vanhoucke schrikt zich een bult: "Kan je dat zien op mijn Strava?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Harm Vanhoucke was één van de vertrekkers bij Lotto-Dstny. Hij heeft zijn overstap naar Q36.5 nog niet beklaagd.

Door alle zorgen over een nieuw contract viel het najaar van Harm Vanhoucke helemaal in het water. Hij was maar wat gelukkig dat hij onderdak vond bij Q36.5.

Ondertussen voelt hij zich heel wat beter en gaat het niveau van onze landgenoot duidelijk de hoogte in. “Ik werk samen met een nieuwe trainer en de aanpak is helemaal anders”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ik train nu iets harder, een beetje zoals de mannen van UAE trainen: veel zone 2 en lange blokken, dat proberen ze hier wel wat te kopiëren.”

En dat levert ook meteen meer dan het nodige resultaat op. Zo brak Vanhoucke vorige week een persoonlijk wattagerecord op een periode van vijf minuten.

“Kan je dat zien op mijn Strava? Godverdomme, dat wist ik niet”, lacht hij. “Maar het klopt ja, op Coll de Rates. Jammer genoeg stond er stevige tegenwind, dus de KOM heb ik niet kunnen pakken.”