Het geloof is ontzettend groot: Met dank aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag strijkt de Wereldbeker in de cross neer in Benidorm. De organisatie hoopt in de toekomst verder door te groeien.

De Wereldbekercross in Benidorm is voor heel veel renners een belangrijke afspraak. De badplaats aan de Costa Blanca ligt niet ver weg van de plek waar heel veel wielerploegen trainen. De voorbije jaren deden Wout van Aert en Mathieu van der Poel er hun duit in het zakje met de dagzeges. Dat lokt altijd enorm veel volk naar het park waar de cross gehouden wordt. Met dank aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel wil de organisatie nu verder mikken. Benidorm heeft zich kandidaat gesteld om in 2029 het WK veldrijden te organiseren. “De Internationale Wielerunie wil ook graag dat het WK hier gehouden wordt”, vertelt organisator (en Spaans bondscoach) Pascual Momparler in de Spaanse sportkrant AS. Het dossier in ondertussen ingediend bij de UCI, maar het blijft afwachten tot september wanneer er uitsluitsel komt. “We gaan stap voor stap. Al koesteren we wel hoge verwachtingen”, klinkt het. Dit jaar is het WK in Frankrijk. Daarna wordt het twee keer in Nederland georganiseerd. In 2027 landt het veldritcircus dan weer in Oostende voor de strijd om de wereldtitel.