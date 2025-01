Mikel Landa duidelijk over relatie met Remco Evenepoel: "Dat zou niet eerlijk zijn"

Een opvallende transfer vorig jaar bij Soudal-QuickStep was Mikel Landa. De Spanjaard houdt zich nooit in om zijn mening te geven.

Toen Mikel Landa door Patrick Lefevere voorgesteld werd als de man die Remco Evenepoel zou bijstaan in de Tour de France keken heel wat wielerliefhebbers vreemd op.

De Spanjaard staat er immers bekend voor om eens graag zijn eigen ding te doen en zijn werk als rechterhand van een kopman op dat moment links te laten liggen.

In tegenstelling tot zijn passage bij Bahrain Victorious moet hij nu helemaal anders trainen, onder de hoede van Koen Pelgrim, ook de trainer van Evenepoel.

“Ik vind het tof om voor Remco te werken, ook omdat hij een renner is voor wie het fijn werken is”, vertelt Landa aan Wielerrevue. “Hij is bovendien in staat om het daadwerkelijk af te maken. We hebben een fijne relatie en spreken elkaar regelmatig.”

Of Evenepoel de beste renners is met wie hij in zijn loopbaan samenwerkte, dat durft de Spanjaard niet te zeggen. “Ik ben met veel goede renners ploegmaat geweest en het zou niet eerlijk zijn om één iemand eruit te pikken”, klinkt het.

Landa trekt dit jaar als kopman naar de Giro. “De Giro d'Italia is heel speciaal voor me. In Italië vond ik in 2015 mijn plek in de wielersport. Dat jaar is echt een klik in mijn hoofd gekomen, omdat het de eerste keer was dat ik echt probeerde om een algemeen klassement te rijden in een grote ronde. Sinds die ronde heb ik gezien wat mijn mogelijkheden zijn.”