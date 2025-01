Bakken kritiek voor keuze van Visma-Lease a Bike, Lotto is duidelijk: "Ondenkbaar"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike komt dit jaar wellicht zonder Nederlanders aan de start in de Tour de France. Bij het Belgische Lotto is dat absoluut niet aan de orde om dat ook met Belgen te doen.

Met Visma-Lease a Bike en Team Picnic PostNL heeft Nederland twee wielerploegen op het hoogste niveau. Maar bij Visma-Lease a Bike slinkt het aantal Nederlandse renners jaar na jaar. Dit jaar zijn er nog acht Nederlanders, vorig jaar nog elf.

In de ploeg voor de Tour de France zal Visma-Lease a Bike dit jaar wellicht ook zonder Nederlander aan de start komen. Ook al heeft de ploeg met Van Baarle, Kelderman, Kruijswijk of Kooij wel enkele Nederlandse toppers in huis.

Lotto altijd met Belgen naar de Tour

Dat Visma-Lease a Bike zonder Nederlander aan de start wil komen in de Tour, zorgt dan ook voor een storm van kritiek in Nederland. Het Belgische Lotto vindt het idee om als uithangbord van het Belgische wielrennen zonder Belg aan de start te komen dan ook "ondenkbaar".

"Zeker met een hoofdsponsor als de Nationale Loterij. Een van onze ambities is net dat we als ploeg willen bijdragen aan de toekomst en de identiteit van het Belgische wielrennen", zegt technisch directeur Kurt Van de Wouwer.

Een Tourploeg zonder één landgenoot zou niet kunnen voor Lotto en volgens de Belgische ploeg ook niet goed zijn. Ook als het met een buitenlander de Tour kan winnen, zal Lotto altijd met enkele Belgen de Tour rijden.