Een jaar nadat hij Van der Poel klopte is hij zelf de grote publiekstrekker: organisatie mag Wout van Aert ferm bedanken

Het zou logisch zijn dat Wout van Aert een ferme bedanking krijgt van de organisatie. Hij is de voornaamste reden dat het opnieuw storm loopt voor de cross in Benidorm.

De Kempenaar kan in 2025 voor een tweede overwinning op rij gaan, een jaar nadat hij al een keertje triomfeerde in Benidorm. Het was toen nochtans een cross met Mathieu van der Poel aan de start, maar die had na een val al veel gegeven tijdens zijn inhaalrace en moest zich neerleggen bij een vijfde plaats. Van Aert zag zijn kans schoon om de handen in de lucht te steken.

In 2023 had Mathieu van der Poel wel al eens aan het langste eind getrokken. Ondanks dat het een erg jonge cross is, staan de twee grootste namen dus al op de erelijst. In functie van het wegseizoen heeft Van der Poel besloten om de veldrit in Benidorm dit keer links te laten liggen. Wout van Aert is in zijn eentje de grote publiekstrekker.

Van Aert koppelt veldrit aan stage

Wel eentje die kan tellen, zo blijkt. Volgens Le Soir verwacht Benidorm bijna 20 000 veldritliefhebbers. Zeker niet elke cross kan zo'n cijfers voorleggen. Ze mogen zich in Benidorm gelukkig prijzen dat Van Aert het wel de moeite acht om deze veldrit te koppelen aan zijn stage met Visma-Lease a Bike. Dat er veel volk op afkomt, is dan niet eens zo gek.

Ten eerste is er sprake van een soort Vlaamse enclave in Benidorm. Heel veel Vlamingen trekken er in de winter naartoe om het zonnetje op te zoeken en aan het strand te gaan liggen. We kunnen hen moeilijk ongelijk geven. Als Wout van Aert, veruit de meest populaire wielrenner uit Vlaanderen, daar dan passeert, wil je dat natuurlijk niet missen.

Crossers krijgen mooi weer in Benidorm

De weergoden lijken ook tijdens de veldrit te zullen meewerken. Begin volgende week wordt er regen verwacht, maar zondag wordt in Benidorm een stralende zon voorspeld. Er zou geen wolkje te bespeuren mogen zijn en met dertien graden Celsius oogt de verwachte temperatuur zeker aangenaam.