Kersvers Nederlands kampioene Puck Pieters moet stevige domper slikken

Puck Pieterse zal nog een week moeten wachten om te debuteren in haar nieuwe trui. De Nederlandse kampioene haakt af voor de Wereldbeker in Benidorm.

In Oisterwijk pakte Puck Pieterse een week geleden voor de tweede keer in haar carrière de Nederlandse titel veldrijden. Ze klopte toen Ceylin Alvarado en Denise Betsema, zij kwamen op meer dan een minuut binnen.

In Benidorm zou Pieterse haar eerste cross in haar Nederlandse trui rijden, maar haar ploeg Fenix-Deceuninck heeft op haar sociale media aangekondigd dat Pieterse op het laatste moment nog afhaakt voor de cross in Spanje.

"Helaas is Puck nog niet volledig hersteld van de verkoudheid die ze vorig weekend opliep en heeft ze zich op het laatste moment moeten terugtrekken", schrijft de ploeg. Geen Nederlandse trui dus in het veld in Benidorm.

Van Empel, Brand, Vos en Alvarado wel in Benidorm

In het klassement speelde Pieterse door het missen van de manches in Antwerpen, Dublin en Besançon al geen rol van betekenis meer. De Nederlandse stond op de negende plaats en zal wellicht uit de top tien vallen.

Behalve Pieterse staan alle andere toppers wel aan de start in Benidorm. Wereldkampioene Fem van Empel en Lucinda Brand zijn er weer bij na hun afwezigheid op het NK, ook Ceylin Alvarado en Marianne Vos staan aan de start.