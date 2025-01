Naast Van Aert en Evenepoel ook nog Thibau Nys als medekopman? Voorwaarden zijn gesteld en er is ook nog andere optie

Het beleven van hoogtepunten hoeft zich voor Thibau Nys niet te beperken op de cross. Een rol als medekopman op het WK op de weg is niet uitgesloten.

VTM NIEUWS heeft op Velofollies kunnen spreken met bondscoach Serge Pauwels en die had toch wel enkele opvallende uitspraken in huis over de opmars van Nys in het wegwielrennen. "Hij heeft niet enkel in de jongste weken maar ook in heel 2024 enorme stappen gezet. Hij is natuurlijk één van de renners waar ik naar uitkijk hoe hij gaat evolueren."

België trekt in het najaar naar het WK in Rwanda met sowieso Remco Evenepoel als kopman en eventueel ook met Wout van Aert. Dat zijn al twee kanjers om u tegen te zeggen. Kan het dat België niet enkel met hen als leiders maar ook met een Thibau Nys in een rol van medekopman van start gaat? "In theorie is dat mogelijk, denk ik, hé."

Pauwels denkt dat Nys Waalse Pijl kan winnen

Pauwels verbindt er wel een belangrijke boodschap aan: Nys moet zich dan verder ontwikkelen of op zijn minst zijn huidig niveau aanhouden. "Als hij straks de Waalse Pijl wint of gewoon op het niveau van in 2024 blijft rijden, dan is hij één van de belangrijkste spelers in België geworden." In dat geval is het iets wat de bondscoach in overweging kan nemen.

Pauwels benadrukt wel dat Nys ook van een ander kampioenschap wel eens een doel kan maken. "Weet ook wel dat we in de week na het WK een heel mooi en lastig EK hebben in Drone Ardèche, waar hij ook zijn pijlen op kan richten. Alles begint bij de renner zelf en wat hij zelf wil." Nys weet dankzij het veldrijden alvast de Europese sterrentrui naar waarde te schatten.

Thibau Nys moet bepaalde keuzes maken

"Thibau heeft ook een crosscampagne die gekoppeld zit aan zijn wegseizoen. Daar zal hij keuzes in moeten maken", is Pauwels duidelijk. "Dat is vandaag nog niet beslist."