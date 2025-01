🎥 Komen ze allemaal voor Wout van Aert? Benidorm loopt storm, met ellenlange rijen vanaf 's ochtends vroeg

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Inmiddels is het reeds middag, maar in Benidorm stonden al van 's ochtends vroeg ellenlange rijen toeschouwers te wachten om binnen te mogen. Dat belooft.

Het is fotograaf Lars Crommelinck die ons met een video op zijn account op het sociale mediaplatform X een inkijk geeft in de publieke belangstelling voor de Wereldbekermanche in Benidorm. "Spanjaarden zijn zot van de cross", schrijft hij erbij. "Ik heb nog nooit zoveel volk gezien op een veldrit om half 9", moet hij er zelfs wat om lachen.

Zijn filmpje spreekt dan ook tot de verbeelding. Van aan de ticketverkoop filmt hij een rij van wachtende mensen waar maar geen eind aan lijkt te komen. Het is ongebruikelijk dat er zo vroeg al zo veel toeschouwers opduiken. Bij de meeste veldritten in België en Nederland zijn er wel een aantal vroege vogels, maar de meeste fans komen toch tegen middag, wanneer het aanvangsuur van de elitewedstrijden in zicht komt.

Hoge opkomst Spanjaarden verrast fotograaf

Nu is het wel de vraag of er wel degelijk zoveel Spanjaarden staan te wachten. Zoals bekend is Benidorm in de winter een Vlaams bastion en daarnaast zullen nog wel een aantal fanatieke Belgische veldritfans de trip gemaakt hebben. "Ruwe schatting: 20% Belgen, 80% Spanjaarden", schrijft Crommelinck echter. "Ik ben verrast!"

Spanjaarden zijn zot van de cross. Ik heb nog nooit zoveel volk op een veldrit gezien om half 9 😂 #CXWorldCup #Benidorm pic.twitter.com/Xr6naGR9Mv — Lars Crommelinck (@LCrommelinck) January 19, 2025

Hij is lang niet de enige. Het is alleszins veelbelovend. Als straks de elite aan de beurt zijn bij de vrouwen en de mannen, zal dat waarschijnlijk dus gebeuren onder het oog van een massa volk. Voorafgaand aan de cross in Benidorm werden er zo'n 20 000 toeschouwers verwacht. Wie weet kunnen die verwachtingen zelfs overtroffen worden.

Wout van Aert als publiekstrekker

Wellicht komen heel wat bezoekers speciaal voor Wout van Aert. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel is hij de grote publiekstrekker.