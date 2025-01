Belgische fans hebben opnieuw pech: cross in Benidorm met Van Aert enkel betalend live te zien

Wout van Aert rijdt zondag in Benidorm zijn voorlaatste cross van het seizoen. Al zal het voor Belgische kijkers opnieuw moeilijk zijn om dat live te bekijken.

Voor de vijfde en laatste keer dit seizoen kunnen Belgische liefhebbers van de cross alleen betalend naar het veldrijden kijken. Dat was eerder ook al het geval voor de Wereldbeker Hulst, de Superprestige Mol, de Wereldbeker Besançon en de Superprestige Gullegem.

Ook de Wereldbeker in Benidorm is dus enkel voor betalende kijkers live te zien op televisie. Wie in België naar de Wereldbeker in Benidorm wil kijken heeft daarvoor Telenet Play Sports of Proximus Pickx+ Sports nodig.

Net zoals met de andere crossen die alleen betalend te bekijken waren, komt er om 17u40 een samenvatting op VRT1 van de cross bij de vrouwen en de mannen. Dat is zo'n anderhalf uur na de aankomst van de mannen.

Behalve de Wereldbeker in Hoogerheide (26/01) en de Superprestige in Middelkerke (08/02) zijn alle andere crossen dit seizoen live te bekijken bij Sporza voor de Belgische kijkers. Die crossen zijn wel live te bekijken op het open kanaal van Telenet.

Nederlandse kijkers hebben zelfs meerdere opties om de Wereldbeker in Benidorm te bekijken. Net zoals bij alle andere crossen kunnen zij terecht bij Eurosport (tv) en HBO Max (online), maar bij de Wereldbeker ook bij NOS op NPO1.