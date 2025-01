Ook Tadej Pogacar is maar een mens: "Zelfs voor hem te veel van het goede"

Komt titelverdediger Tadej Pogacar in 2025 aan de start van de Giro. Thomas De Gendt acht die kans bijzonder klein.

Voor Tadej Pogacar was 2024 een bijzonder succesvol jaar. De Sloveen nam voor het eerst in zijn carrière deel aan de Giro en drukte meteen stevig zijn stempel. Hij won maar liefst zes ritten en ook het eindklassement.

Of Pogacar ook in 2025 aan de start zal staan, is maar de vraag. Volgens Thomas De Gendt is het parcours van de Giro dit jaar te mager om Pogacar, ondanks een uitstap naar Slovenië, aan de start te krijgen.

Geen Giro voor Pogacar?

"Met dit parcours lok je hem niet", zegt De Gendt bij Sporza. "Met slechts drie (en een halve) aankomst bergop kun je hem niet verleiden." De Giro heeft dit jaar ook maar één aankomst boven de 2.000 meter uit schrik voor het slechte weer.

En dus lijkt de titelverdediger dit jaar niet aan de start te staan. De Giro als opwarmer voor de Giro is volgens De Gendt ook geen optie. Vooral omdat Pogacar na de Giro en de Tour ook graag eens de Vuelta wil winnen.

Daar ook de Giro bijnemen, na voorjaar met onder meer de Ronde van Vlaanderen, is zelfs voor Pogacar te veel. "Het is een bijzonder sterke renner, maar dat lijkt me nu toch net iets te veel van het goede", besluit De Gendt.