Wout van Aert valt naast het podium in Benidorm: "Was zeker niet slecht, maar..."

Wout van Aert is er niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij te winnen in Benidorm. In de slotronde kraakte hij bij de aanval van Thibau Nys.

In Benidorm stond Wout van Aert voor de vierde keer dit seizoen aan de start. Zijn vorige twee wedstrijden in Gullegem en Dendermonde had Van Aert gewonnen, in Benidorm had Van Aert het een pak lastiger.

Hij ging slecht van start en moest lang achtervolgen voor hij voorin raakte. Dat lukte uiteindelijk en in de voorlaatste ronde reed Van Aert een gat van zeven seconden dicht op Iserbyt en Van der Haar. Maar in de laatste ronde kraakte hij bij de aanval van Nys.

Van Aert kraakt in de slotronde in Benidorm

"Ik voelde me niet heel fris", zei Van Aert achteraf. "Het duurde ook lang om in de kopgroep te komen na een slechte start. Toen voelde ik al dat het niet mijn dag was. In de laatste rondes moest ik gokken op een versnelling, maar Thibau was sneller in de laatste ronde."

"Ik zag dat Thibau wegreed, dat was echt sterk", was Van Aert lovend. "Het was super snelle koers en ik voelde me niet echt geweldig. Ik ben nooit echt in de koers geraakt. Het was zeker niet slecht, maar ik had niet de benen om het verschil te maken."

Zaterdag in Maasmechelen sluit Van Aert zijn seizoen in het veld af. "Ik vermoed dat ik volgende week frisser ben en hoop in Maasmechelen met een beter gevoel af te sluiten." Ook Mathieu van der Poel staat daar aan de start.