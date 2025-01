Wout van Aert is kritisch voor zichzelf, ploegleider komt met opvallende bekentenis

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij te winnen in Benidorm. Al had Van Aert ook enkele redenen om zijn mindere prestatie te kaderen.

Op zijn twee vorige crossen in Gullegem en Dendermonde was Wout van Aert de beste, maar in Benidorm verliep het een stuk minder voor Van Aert. Hij had dan ook een zware trainingsweek achter de rug.

Maar het werd Van Aert van bij de start ook al niet makkelijk gemaakt. Hij moest door een gebrek aan UCI-punten op de vierde rij starten. "Als je weinig punten hebt, is dat het lot", zei ploegleider Jan Boven bij HLN.

Van Aert kritisch voor zichzelf

Van Aert mocht als laatste zijn plekje op de vierde rij kiezen en dat was uiterst links. Van Aert had geen andere keuze en net daar bleef het gesloten bij de start. Van Aert dook zo pas op de 19de plaats het veld in.

Daarna slaagde Van Aert er niet in om in de eerste twee rondes snel op te schuiven. "Dat is mij niet gelukt, ik vond mezelf ook te laks." Dat kwam onder meer ook doordat Van Aert als een van de enigen niet durfde springen op de balkjes.

"Vorig jaar is Wout gevallen in de balkjeszone. De schrik zat er wel een beetje in", bekende Boven. "Uit veiligheid en zo dicht bij het wegseizoen wou hij geen onnodige risico’s nemen", besloot de ploegleider.