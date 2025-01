Wout van Aert reed als enige in Benidorm niet over de balkjes: dit is de reden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert beleefde geen droomcross in Benidorm. Onze landgenoot moest er vrede nemen met een vierde plaats.

Het was een beetje voorspeld en het draaide ook zo uit. Wout van Aert had het niet gemakkelijk in Benidorm. Onze landgenoot viel zelfs naast het podium.

Van Aert moest, omdat hij weinig punten achter zijn naam heeft, op de vierde rij starten. Dat is geen cadeau, zeker omdat hij enkel links weg kon geraken als laatste op de startrij.

“Hij had geen keuze en net op links bleef het na de start helemaal gesloten”, aldus ploegleider Jan Boven aan Het Laatste Nieuws.

Wat ook opviel, was dat Van Aert niet over de balkjes sprong. De andere renners deden dat wel en daardoor kon onze landgenoot weinig plaatsen opschuiven.

“Vorig jaar is Wout gevallen in de balkjeszone. De schrik zat er wel een beetje in. Uit veiligheid en zo dicht bij het wegseizoen wou hij geen onnodige risico’s nemen”, gaat Boven verder.