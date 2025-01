Veelbelovende Emiel Verstrynge zet volgende stap onder gebroers Roodhooft en vergelijkt met programma Van der Poel

De gebroers Roodhooft begeleiden heel wat jonge Belgische talenten. Onder hen ook Emiel Verstrynge, die in het veld uitkomt voor Crelan-Corendon en op de weg voor Alpecin-Deceuninck.

Het is voor Verstrynge uitkijken naar het wegseizoen, want hij zal in 2025 niet meer voor het Development Team maar voor het eliteteam van Alpecin-Deceuninck rijden. "Eerst een kleine rustperiode, en dan ligt er wel een mooi programma klaar, maar daar zal de ploeg later wel over communiceren wat dat precies gaat zijn. Ik weet het in grote lijnen, maar dat moet nog besproken worden", zegt hij aan In De Leiderstrui.

Heel veel tijd om te bekomen van het veldritseizoen zal er nu ook weer niet zijn. "Normaal ga ik wel redelijk vroeg in competitie zijn, maar er komt normaal eerst een periode van voorbereiding. Het is sowieso een stap waarna ik uit kijk. Het is een grote stap, en dat besef ik zelf", onderschat hij het verschil tussen profs en beloften niet.

Verstrynge verwacht paar moeilijke momenten

"Ik ga een paar keer tegen de muur lopen komend seizoen, denk ik zelf. Maar het kan niet anders, als we het goed aanpakken, dat het de combinatie ten goede zal komen", is Verstrynge zeker dat hij zo nog zal kunnen uitgroeien tot een completere renner. Menig renner ging hem voor in het voordeel halen uit het actief zijn in zowel veldrijden als wegwielrennen.

De 22-jarige Belg is er zich ook van bewust dat hij zo een ploegmaat wordt van ene Mathieu van der Poel. Dat is wel een lekker gevoel, omdat Mathieu een groot deel van de aandacht op zich krijgt. "De druk in de ploeg ligt niet bij mij gelukkig. Het is aan mij om gewoon mijn best te doen en mijn ding te doen in de zomer. Mijn programma is compleet anders dan het zijne. Ook nu in de winter loopt dat niet gelijk."

Verstrynge timmert aan eigen weg

Emiel Verstrynge is als individu aan zijn eigen weg aan het timmeren en hoopt zich zo ook het beste te kunnen ontwikkelen.