Wout van Aert kan het niet hard genoeg van de daken schreeuwen maar deze wielercoach laat een ander geluid horen

Wout van Aert mag het nog zo dikwijls vertellen of het zelfs van de daken schreeuwen. Er wordt toch sterk in overweging genomen dat hij stiekem klassementsambities heeft voor de Giro.

Dat doet wielercoach Jim van den Berg alvast in Live Slow Ride Fast. "Ik denk dat zijn ambities in Italië verder reiken dan een keer de roze trui dragen of een etappewinst." Nochtans is dat wel hetgene wat Wout van Aert nu al een paar keer verkondigd heeft. "Ik denk dat hij wil proberen om een algemeen klassement te rijden. Niet dat hij gaat winnen, maar het wel eens wil proberen."

Volgens Van den Berg zou het een logische evolutie in de carrière van Van Aert zijn om eens het klassement in een grote ronde na te streven. "Het ligt op de roadmap voor hem om eens te kijken wat hij kan in een grote ronde. Het is een logische transitie. Simon Yates gaat een klassement rijden in de Giro, maar volgens mij is er ook een plan om met Van Aert te kijken hoe ver hij kan komen."

Tour-prestaties van Van Aert aan de basis

De basis voor deze hele theorie is dat Van Aert in de Tour al vaak verbaasd heeft bergop, met onder meer een ritzege in een etappe over de Ventoux. "Dan zou hij in theorie geschikt moeten zijn voor de top vijf in de Giro", concludeert Van den Berg. De kwestie is dan of de Giro van 2025 hem de beste kans biedt om een poging te wagen. "Een goede vraag. Er liggen meer hoogtemeters in dan vorig jaar, maar ze zijn meer verdeeld."

Van den Berg wijst er ook op dat de renners minder dan anders boven de tweeduizend hoogtemeters komen. Wat brengt de rest van het parcours nog? "De 42 tijdritkilometers zijn niet erg in zijn voordeel, maar het is ook een Giro zonder Pogacar. Dat helpt ook wel." Omdat die wellicht afwezig blijft, gaan er heel wat deuren openen voor anderen.

Van Aert kan als knecht van Yates ver geraken

Van den Berg heeft een bepaald scenario voor Van Aert in gedachten. "Hij zou niet naar de Giro gaan om te winnen, maar ik denk dat ze het in de slotweek wel willen zien als hij het niet meteen laat lopen. Als knecht van Yates zou hij ook vol door kunnen rijden tot aan de finish."