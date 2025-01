Thibau Nys schrikt van uitspraak van ploegmaat: "Zei hij dat echt?"

Thibau Nys zette in 2024 grote stappen vooruit op de weg met maar liefst negen zeges. Ook bij zijn ploeg Lidl-Trek zijn ze onder de indruk, ook de renners.

Met zeges in Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen won Thibau Nys in elke rittenkoers waar hij aan de start stond minstens één etappe. In de Ronde van Hongarije kroonde Nys zich ook tot eindwinnaar.

Dit jaar richt Thibau Nys zich iets meer op de eendagsklassiekers. Zo komt hij dit voorjaar voor het eerst aan de start in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Vooral in de laatste koers wordt Nys bij de favorieten voor winst gerekend.

Nys krijgt kopmanschap in Waalse Pijl van Skjelmose

Ploegmaat Mattias Skjelmose was in 2023 de dichtste belager van Tadej Pogacar in de Waalse Pijl, maar staat dit jaar het kopmanschap af aan Nys. "De Waalse Pijl is echt iets voor Thibau", zegt de Deen bij HLN.

Nys was onder de indruk van de uitspraak van Skjelmose. "Zei hij dat echt? Ik ben geflatteerd. Ik denk ook dat de Muur van Hoei mij ligt." Volgens Nys ligt de lengte van de inspanning (1,3 kilometer aan 9,8% gemiddeld) hem perfect.

Allen vraagt Nys zich af hoe dat effectief in de koers zal verlopen. Want ook Tadej Pogacar staat dit jaar weer aan de start van de Waalse Pijl. "Wat als Pogacar al vanaf de voet de gas opendraait...", besloot Nys nog.