Sprint maakt de tongen los, renner en ploegleider reageren zeer duidelijk: "Meermaals met jury en president gepraat"

In de Tour Down Under waren we alweer toe aan etappe vier. Daarin kregen we een sprint met een omvangrijke groep, na een nochtans pittige en interessante wedstrijd. Met een Franse ritoverwinnaar: Bryan Coquard.

In de Tour Down Under eindigde etappe drie in een sprint met een man of 75. Bryan Coquard van Cofidis hield uiteindelijk Phil Bauhaus en Jhonatan Narvaez af om een heel mooie zege te boeken in het nog steeds prille seizoen. Javier Romo blijft leider in de stand.

Coquard dolgelukkig

"Na de ontgoocheling van donderdag was het mooi dat we deze overwinning konden boeken", aldus Coquard na de race in het flashinterview.

"Door mijn ervaring op de piste heb ik een goede sprint kunnen rijden", gaf de Fransman toe dat de finale op zijn minst hectisch te noemen viel. Pithie werd gedeclasseerd, maar Narvaez was ook niet te spreken over de stuurmanskunsten van de top-2.

Boos, maar niet aanvechten

De renner wist door de derde plaats wel nog wat nuttige bonifactieseconden te pakken met oog op een mogelijke eindzege, maar was dus niet te spreken over de zaak.

Ook ploegleider Fabio Baldato roerde zich op de webstek van de ploeg: "Ik heb met de jury en de president twee of drie keer gesproken, en uiteindelijk vertrouw ik hen. Ze zijn experts die ik goed ken en we gaan het niet aanvechten."