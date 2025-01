Mathieu van der Poel heeft speciale boodschap voor het publiek in Maasmechelen

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbekercross van Maasmechelen gewonnen. Hij kwam solo over de meet aan.

Na anderhalve ronde stond Mathieu van der Poel er al helemaal alleen voor. Wout van Aert was immers gevallen, waardoor onze landgenoot direct veel tijd verloor.

Van der Poel ging vlot op zijn elan door. Het was vooral uitkijken hoe het met zijn gebroken rib zou lopen. “De rib was wel oké, ook al voelde ik het nog wel”, vertelde Van der Poel aan Het Laatste Nieuws.

“Maar misschien was dat ook goed, want daardoor dacht ik niet zoveel aan mijn benen. (lacht) Ik ben blij met hoe het vandaag gegaan is. Ik heb ervan genoten. Het was een leuke cross, ook door het publiek. Echt veldrijden.”

De stage in Spanje heeft niet voor problemen gezorgd alvast. “Ik ben altijd wel goed vlak na zo’n stage. Ook technisch ging het goed. Ik ben tevreden met het gevoel.”

Morgen komt Mathieu van der Poel nog aan de start in Hoogerheide, maar de blik geraakt meer en meer gericht op het WK van volgende zondag in Frankrijk.