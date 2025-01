Wout van Aert sluit crosswinter af: "Moet mijn verstand gebruiken"

Maasmechelen was de laatste cross van deze winter voor Wout van Aert. Het werd een heel korte editie dit keer.

Wout van Aert reed eventjes op kop in Maasmechelen, maar een valpartij zorgde ervoor dat hij Mathieu van der Poel moest laten gaan.

”Ik was erop gebrand om snel naar voren te komen”, vertelt Wout van Aert bij Sporza. “Vorige week in Benidorm ben ik immers nooit in de koers geweest. Toen ik vandaag de aanval inzette in de tweede ronde, maakte ik een domme fout. Jammer, want Mathieu reed ver van mij weg. Ik had liever de strijd aangegaan met hem.”

Niet dat Van Aert de benen had om te winnen. “Maar feit is wel dat mijn val me uit mijn lood sloeg. Het is anders koersen als je meteen op achtervolgen bent aangewezen. Ik heb er nog het beste van gemaakt en heb nog een mooie wedstrijd kunnen rijden.”

Het is jammer, zowel voor de fans als Van Aert, dat hij maar een kort crossprogramma inlaste. “Er zijn jaren dat ik de hele winter meereed, tot Oostmalle. Ik genoot er toen altijd van. Eigenlijk rijd ik het liefste veel meer crossen, maar mijn doelen liggen op de weg. Ooit zal ik wel weer meer crossen. Maar nu moet ik mijn verstand gebruiken.”

Nu gaat de aandacht weer helemaal naar hard trainen richting het voorjaar. Op 17 februari koerst Van Aert zijn eerste wegkoers van het jaar.