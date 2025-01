Van der Poel maakt er onemanshow van en kan perfect seizoen al ruiken, verontrustende opgave van Thibau Nys week voor WK

Een onemanshow van jewelste was het in Hoogerheide: Mathieu van der Poel geeft voor het WK zijn visitekaartje nog eens af. Van Thibau Nys kan dat niet gezegd worden.

Geen Wout van Aert aan de start, maar wel Thibau Nys. Met het oog op het WK veldrijden was dat ook wel heel interessant. In een gedroomd scenario zou Van der Poel in zijn eigen Hoogerheide zelfs tegenstand ondervinden van de Europese kampioen, maar dat was wel heel veel gevraagd. Zeker omdat Van der Poel over de brug als eerste het veld indook.

Dan weet je meestal al genoeg. Nys geraakte achterop. Nieuwenhuis, Vanthourenhout, Van der Haar en Ronhaar namen de eerste posities achter Van der Poel in. Die keek eerste nog even achterom, want het was toch wel heel vroeg om al aan een solo te beginnen. Na vijf minuten cross was het toch zover: er was immers niemand die het tempo van Van der Poel kon volgen.

Thibau Nys mogelijk dan toch een beetje ziek

Bij Nys trad er geen beterschap op, integendeel. Hij slaagde er maar niet in om in de eerste twintig plaatsen te geraken en gaf uiteindelijk zelfs op. Een vrij verontustende opgave toch wel een week voor het WK veldrijden. Zijn ze er in zijn entourage dan toch niet goed genoeg in geslaagd om een ziekte te voorkomen, zoals papa Sven had gehoopt? Het heeft er alle schijn van.

Gelukkig is er een andere Belg die het wel prima deed. Michael Vanthourenhout knalde op zijn beurt twintig seconden weg bij de rest. Adams, Nieuwenhuis, Verstrynge en Aerts mengden zich ook in de strijd om een topvijfnotering, maar het was Van der Haar die alleen op de derde plaats ging rijden en uitzicht had op het podium.

Van der Poel nog altijd ongeslagen

Een inhaalrace van Iserbyt kwam te laat om Van der Haar van die derde plaats te houden. Van der Poel en Vanthourenhout gaven hun plek ook niet meer af. Als het voor dit weekend nog niet duidelijk was, dan is het dat nu wel helemaal. De kans is groot dat Van der Poel op het WK de kers op de taart zet en een perfect seizoen afrondt.