🎥 Zorgen om Marianne Vos voor het WK veldrijden: "Het wordt spannend"

Marianne Vos (37) heeft er geen goed generale repetitie opzitten voor het WK veldrijden. De achtvoudige wereldkampioen kwam in Maasmechelen zwaar ten val en moest opgeven in Hoogerheide.

Met een vijfde plaats in Besançon en vierde plaatsen op het NK en in Benidorm leek Marianne Vos klaar voor het WK veldrijden. Ze voegde Maasmechelen nog toe aan haar programma om nog wat extra punten te pakken voor een betere startpositie op het WK.

Dat draaide echter anders uit. Vos kwam in Maasmechelen ten val en kwam uiteindelijk als dertiende over de streep. Vos kwam zondag aan de start in Hoogerheide, maar gaf op. Bij Visma-Lease a Bike hopen ze dat de schade meevalt.

Komt WK in gedrang voor Vos?

"Haar start was nog goed, maar vanaf de eerste loopsectie werd duidelijk dat het niet goed zat. Ze had vanaf dan ook echt pijn tijdens de cross", zei ploegleider Jan Boven bij WielerFlits. Geen goed teken voor het WK in Liévin.

Of het WK in gevaar komt voor Vos, kon Boven zondag nog niet zeggen. "We zullen de onderzoeken afwachten, maar ideaal is dit natuurlijk niet. Het wordt wel spannend", besloot de ploegleider van Visma-Lease a Bike nog.

Voor Marianne Vos kan Liévin haar 18de WK bij de profs worden, maar liefst acht keer werd ze wereldkampioene in het veld. In 2006 voor het eerst, tussen 2009 en 2014 werd Vos zes keer wereldkampioen op rij, in 2022 pakte ze haar laatste regenboogtrui.