Mathieu van der Poel deelt ludiek prikje uit aan zijn fan Roger De Vlaeminck

Mathieu van der Poel kan zondag het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren. Ook over zijn broer Roger De Vlaeminck heeft Van der Poel iets te zeggen.

Door de aanwezigheid van Wout van Aert op het WK veldrijden zal Mathieu van der Poel wellicht wat meer weerwerk krijgen in zijn jacht op een zevende wereldtitel veldrijden die hij zondag kan pakken in Liévin.

Zelf is Van der Poel niet echt bezig met het record van de zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck. "Het is een record dat al heel lang staat, dus het zou wel een beetje geschiedenis schrijven zijn", zegt Van der Poel bij HLN.

Van der Poel deelt prikje uit aan De Vlaeminck

Veel weet Van der Poel zelf niet over Erik De Vlaeminck, zijn broer Roger kent hij beter. "Ja, die ken ik", grijnsde Van der Poel. "Ze zouden hem een wekelijkse column moeten geven", stelt de wereldkampioen voor.

Roger De Vlaeminck uitte zich al enkele keren als supporter van Van der Poel. Zo zei De Vlaeminck in 2020 al dat Van der Poel zijn record van vijf zeges in Parijs-Roubaix kan afnemen. Van der Poel won Parijs-Roubaix in 2023 en 2024.

De Vlaeminck vond vorig jaar dat Van der Poel in de Tour zelf zijn kans zou moeten gaan in de sprint in plaats van lead-out te zijn voor Philipsen. Toch was De Vlaeminck ook kritisch, want hij vond dat Van der Poel als wereldkampioen te weinig koersen reed.