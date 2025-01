Bart Wellens heeft een duidelijke boodschap over WK-deelname van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het onmogelijke is waarheid geworden. Wout van Aert rijdt zondag mee op het WK veldrijden in het Noord-Franse Liévin.

Bij de bekendmaking van het crossprogramma van Wout van Aert was het heel erg duidelijk. De ambities waren beperkt en een deelname aan het WK was niet aan de orde.

Maar een week voor het wereldkampioenschap besliste Van Aert toch om deel te nemen, ook al zei hij na zijn laatste cross daags voordien dat hij het WK vanuit zijn zetel zou volgen.

“Heeft Wout zich onder druk laten zetten door de publieke opinie?”, vraagt Bart Wellens zich af in Het Nieuwsblad. “Het zou zomaar kunnen. Iedereen was aan het zeggen dat er hem in Liévin een parcours wacht dat hem op het lijf geschreven is.”

De gevolgen van dat extra uurtje cross zullen niet groot zijn op fysiek vlak. “Hij gaat straks niet Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen verliezen omdat hij een week langer gecrosst heeft. Ik vind het knap dat ze toch zijn programma durven aanpassen.”

Enkel mentaal zou het wel kunnen spelen, maar Van Aert zou dit niet doen, als hij er niet in gelooft. En plots wordt het Belgische blok tegen Mathieu van der Poel nog een pak straffer.

“Zonder Wout konden de Belgen Mathieu nooit van de titel gehouden hebben. Nu krijg je toch een ander gegeven. Op een parcours als dat van Liévin, waar technisch weinig fouten kunnen worden gemaakt, zit het er zeker in. Misschien blijkt straks dat dit de beste beslissing is die hij dit seizoen genomen heeft.”