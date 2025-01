"Dat gevoel kreeg ik erbij": Nederlander laat zich horen over late keuze van Wout van Aert om WK te rijden

Heel de wereld keek vreemd op toen Wout van Aert aankondigde om toch het WK veldrijden te doen. En al zeker in Nederland schrokken ze van die beslissing.

Wout van Aert maakte het duidelijk na zijn laatste cross: veldrijden was voorbij voor deze winter. Een dag later echter liet onze landgenoot weten dat hij toch aan het WK zou deelnemen.

Pim Ronhaar keek er van op, zo geeft hij mee in de podcast Live Slow, Ride Fast. “Voor mij verandert er niet zoveel dat Wout meedoet, maar ik vond het wel bijzonder nieuws”, aldus de Nederlander.

“Toen ik het hoorde heb ik er wel wat langer over nagedacht. Volgens mij weet Wout al de hele winter dat hij dit gaat doen. Dat gevoel kreeg ik erbij.”

En ook bij Mathieu van der Poel moet dit nieuws toch wel binnengekomen zijn. Al is het wel mooi dat er misschien een titanenstrijd zal komen tussen Van Aert en Van der Poel.

“Geschrokken is een groot woord, maar Mathieu heeft waarschijnlijk toch even gedacht: oh, shit. Het was toch misschien wel een klein mentaal tikje. Ik vind het hartstikke mooi. Geweldig dat hij meedoet”, besluit Ronhaar.