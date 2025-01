Thibau Nys maakt perfect duidelijk wat ambities nog kunnen zijn op WK veldrijden en haalt factor Van der Poel en Van Aert aan

De roze wolk na zijn BK-zege lijkt alweer ver weg. Thibau Nys moet nu bepalen met welke ambities hij nog naar het WK veldrijden kan trekken.

Thibau Nys heeft de beslissing genomen om wel degelijk deel te nemen aan het WK veldrijden, nadat de twijfels even de kop opstaken na zijn opgave in Hoogerheide. In zijn omgeving voelden ze dat er een ziekte zat aan te komen en daarom schrapten ze de cross in Maasmechelen. Een dag later bleek in Hoogerheide dan toch dat Nys niet helemaal fit was.

Maar goed, het besluit is nu genomen om toch naar Liévin te gaan en daar het beste van zichzelf te geven. Welke doelstelling is daar nog realistisch, gezien de signalen die Nys ervaren heeft een week voor het WK? "Van der Poel is buiten proportie", maakt Nys bij Het Laatste Nieuws duidelijk. Aan het verslaan van de titelverdediger denkt Nys dus helemaal niet.

Thibau Nys vreest 'de echte Mathieu'

Nochtans begonnen zijn grootste fans stiekem wel te dromen toen hij na het EK ook nog het BK en de Wereldbeker in Benidorm op zijn naam schreef. "Hoe meer er gespeculeerd wordt genre ‘in zijn BK- en Benidormvorm kan Thibau het Mathieu misschien toch moeilijk maken of in zijn buurt komen’, hoe meer we de echte Mathieu op het WK gaan te zien krijgen."

Van der Poel heeft al verklaard dat hij zondag zijn beste cross van het seizoen wil rijden. Hij is al meer dan goed genoeg zoals hij tot dusver rondreed, België doet er goed aan om hem niet extra te prikkelen. De opsteker voor Belgian Cycling is wel dat Wout van Aert aan de start zal staan, al heeft dat ook invloed op de medaillekansen van de andere Belgen.

Podium hoogst haalbare voor Nys

Met Van Aert op de startlijst is Thibau Nys er helemaal zeker van: "Het podium is het hoogst haalbare." Hopelijk zien we zondag een topfitte Nys die op zijn minst kan strijden voor die podiumplaats.