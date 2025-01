Mathieu van der Poel niet van de wijs te brengen door woordspeling en geeft WK-tegenstanders nog eens ferme waarschuwing

Het loopt werkelijk allemaal volgens plan voor Mathieu van der Poel. Het WK veldrijden moet voor hem het orgelpunt worden.

In het flashinterview na zijn zege in Hoogerheide begon de interviewer met een woordspeling: Van der Poel was snel 'ribbedebie', vond hij. Een ludieke verwijzing natuurlijk naar de gebroken rib van VDP en het feit dat de renner van Alpecin-Deceuninck desondanks snel het verschil maakte. Van der Poel bleef er heel ernstig onder en antwoordde nuchter op de vraag.

"Het was een enorm lastig parcours. Ik had eigenlijk de intentie om iets rustiger aan te starten. Ik had meteen een kloofje op het einde van de eerste ronde. Het is zo'n lastige wedstrijd dat je toch van het begin tot het einde je eigen tempo moet rijden", verklaarde de winnaar het wedstrijdverloop. "Ik heb nog eens een uur goed doorgereden om daar hopelijk volgende week de vruchten van te plukken."

Harde werk in Spanje loont voor Van der Poel

Van der Poel leek op de hellingen zelfs uit te pakken met een soort tussensprints. "De wind stond tegen op het laatste stuk. Dat was enorm lastig. Ik kon mezelf beneden een beetje lanceren. Dat hielp af en toe wel, ja." Er was zelfs tijd om te jumpen op de brug en uitgebreid het publiek te groeten. "Het is leuk, hé. Ik heb mij geamuseerd. Ik ben blij met het resultaat van het harde werk in Spanje. Dit is een cross die ik heel graag rijd."

Er is werkelijk haast niets waar Mathieu van der Poel over kan klagen. "Ik ben blij met het gevoel. Op naar volgende week." Hij leeft nu al heel erg naar het WK toe en blikt tevreden terug op de uitgestippelde planning. "Wat we dit seizoen wilden doen, is gelukt. Ik voel me nu beter dan in de eerste crossen. Vorig seizoen was dat anders."

Van der Poel wil op WK beste cross rijden

"Ik hoop volgende week mijn beste cross van het seizoen te rijden", waarschuwt hij iedereen die nog de ijdele hoop heeft om hem in Liévin iets in de weg te leggen.