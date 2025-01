Wout van Aert en Thibau Nys krijgen slecht nieuws voor het WK veldrijden

Ze hebben het voorbije weekend niet de gedroomde zaak gedaan. Wout van Aert en Thibau Nys hebben met het oog op het WK veldrijden dan ook slecht nieuws gekregen.

Geen van beiden zal op het WK in Liévin immers op de eerste startij staan. De startorde op het WK veldrijden wordt bepaald door de eindstand in de Wereldbeker. Op elke rij mogen acht renners plaatsnemen. De eerste acht plaatsen in het klassement van de Wereldbeker worden ingenomen door Vanthourenhout, Aerts, Wyseure, Van der Poel, Iserbyt, Van der Haar, Verstrynge en Orts.

Mathieu van der Poel gaat dus wel op de eerste rij van start. Met zijn overwinningen in Maasmechelen en Hoogerheide is hij nog naar een vierde plaats gesprongen in de Wereldbeker, waardoor hij zijn plek op de eerste startrij veiligstelde. Bij de andere namen valt de Spanjaard Orts. Je zou in plaats van hem of één van de andere Belgen toch ook Thibau Nys op de eerste startrij verwachten.

Titels Thibau Nys spelen geen rol bij startorde WK

Hij is namelijk de Belgische en Europese kampioen, maar dat speelt op dit vlak geen rol. Nys stond voor aanvang van het voorbije weekend wel achtste in de Wereldbeker en dat was dus nog nipt goed voor een plekje op de eerste startrij. Zijn afzegging voor Maasmechelen en opgave in Hoogerheide breken hem zuur op. Thibau is in de Wereldbeker gezakt naar positie 10 en moet op het WK starten op rij 2.

Voor Wout van Aert is het nog een stukje erger: hij vertrekt pas van op de derde rij. Nochtans deed hij met zijn tweede plaats in Maasmechelen wel vertrouwen op. Het deed hem op de zeventiende plaats eindigen in de Wereldbeker, wat net niet voldoende is om de tweede startrij te halen op het WK. De start niet missen is dus de boodschap.

Van Aert wil geen herhaling van Maasmechelen-scenario

Door het verschil qua startposities wilde Van Aert ook in Maasmechelen kost wat kost meteen mee zijn. Dat lukte niet en na een knappe inhaalrace maakte hij uit gretigheid foutjes. Dat scenario mag zich dus niet herhalen in Liévin.