"Niemand zal me dat kwalijk nemen": Sven Nys overtuigd van wat hij doet

Sven Nys is teammanager bij Baloise Glowi Lions. Maar daarnaast is hij ook de grootste fan van zoonlief Thibau.

Sven Nys is duidelijk: het WK in Liévin is het weekend waar zoon Thibau naartoe gewerkt heeft. Door de deelname van Wout van Aert schuift de doelstelling wel op van zilver naar brons.

De doelstelling bij Baloise Glowi Lions is duidelijk. “Ik zou, als ploeg, graag met twee medailles Liévin verlaten. Vorig jaar lukte dat, met Lucinda Brand en Joris Nieuwenhuis”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Brand viel nog nooit naast het podium dit jaar, dus dat lijkt al een zekerheid. “En bij de mannen zie ik dat, naast Thibau, ook Pim Ronhaar op schema zit en dat ook Lars van der Haar erdoor begint te komen.”

Dat zoon Thibau een belangrijke schakel is in heel het plan maakt het er voor Sven Nys niet eenvoudiger op, al verdeelt hij zijn aandacht over iedereen binnen het team.

“Ik gun iedereen evenveel als dat ik mijn zoon gun. Maar ik merk bij mezelf wel dat als er iets misloopt met Thibau, dat dan de teleurstelling langer nazindert. Als Thibau valt, dan breekt mijn hart net iets harder”, zegt Sven Nys.

Daarvoor heeft men het nodige begrip. “Of als Thibau verdrietig is, dan heeft dat iets meer impact op mij dan het verdriet van mijn andere atleten. Ik denk niet dat iemand me dat kan kwalijk nemen, dat is gewoon de vader in mij die bovenkomt.”