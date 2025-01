Witte coupe leverde Thibau Nys veel commentaar op: "Maar dat vind ik wel belangrijk"

Thibau Nys staat er niet om verlegen om eens verrassend uit de hoek te komen. Bij het begin van het veldritseizoen deed hij dat met een opvallende witte coupe.

Tatoeages, mode of een opvallende coupe. Thibau Nys is een atypische renner, maar dat maakt hem misschien wel zo populair. Nys heeft sterallures, maar die kunnen volgens Niels Albert door de beugel door zijn prestaties.

Aan het begin van dit veldritseizoen pakte Nys uit met een opvallende witte coupe, waarmee hij onder meer de Europese titel in Pontevedra pakte. "Thibau is bezig met zijn uiterlijk en trends", zegt mama Isabelle Nijs in DNA Nys.

Thibau Nys schermt zich af voor kritiek

"Hij wil gewoon wat anders zijn, dat is wie Thibau is." Over de witte haren van Nys, die ondertussen weer verdwenen zijn, was er op sociale media wel wat te doen. Vader Sven Nys deed ook gretig mee door een pruik op zijn hoofd te zetten.

Dat was ludiek, maar er waren ook heel wat negatieve commentaren. "Er wordt online zoveel geschreven dat je je daarvan wel een beetje moet afschermen", zegt Nys er zelf over. Maar hij laat zich er niet door afschrikken.



"Maar ik vind het ook wel belangrijk om een persoonlijkheid te creëren", zegt Thibau Nys. "Al is het niet zo dat ik daarmee ga opstaan en slapen." De prestaties op de fiets blijven nog altijd het belangrijkste.