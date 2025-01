In het voordeel van Wout van Aert? Bart Wellens doet opvallende vaststellingen op het WK-parcours

Het parcours van het WK veldrijden is niet te onderschatten. Bart Wellens wikt en weegt de kansen van Wout van Aert.

Bart Wellens begint meteen met het einde van het WK: de finish is lastig, 300 meter omhoog aan een hellingspercentage van ongeveer zes procent.

“Mocht het, zoals in Hoogerheide, weer tot een sprint komen tussen beide tenoren, dan zal Wout zeker niet meer de fout maken om te lang te wachten”, is Wellens overtuigd bij Het Nieuwsblad.

Een goed element voor Van Aert is dat er geen balken zijn. “Daar verliest hij toch altijd enkele meters en het kost altijd een inspanning om die goed te maken”, gaat Wellens verder.

Een ander heikel punt waren stenen op het parcours. “Minder dan verwacht. Alleen richting eerste keer materiaalpost hebben ze precies wat grind gekapt en dat verhoogt het risico op kapotte derailleurs.”

De eerste gedachte was dat Van Aert op dit parcours in het voordeel is ten opzichte van Mathieu van der Poel. “Maar nu moet ik toch vaststellen dat ook Mathieu hier een parcours vindt dat bij hem past. Dit is een parcours met heel veel interval en laat net dat zijn sterke punt zijn.”

De power kan de doorslag geven op heel wat stroken en daar is de Nederlandse wereldkampioen toch nog altijd wat beter in dan Van Aert, al doet die mee aan het WK, omdat hij een grote uitslag kan rijden.

“Als straks blijkt dat een tweede plaats het hoogst haalbare was, dan zal hij daar zeker vrede mee nemen. Intrinsiek is Wout de enige die op dit parcours meer dan één ronde in de buurt van Mathieu kan blijven”, besluit Wellens.