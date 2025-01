Roodhooft kan niet anders dan het toegeven over Mathieu van der Poel: "Het klopt!"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt het WK veldrijden gereden. Mathieu van der Poel kan en moet er zijn zevende wereldtitel pakken.

Mario De Clercq is er zeker van dat Mathieu van der Poel zonder al te veel problemen zondag in Liévin zijn zevende wereldtitel in het veldrijden zal pakken.

En daarbij hoeft het niet te blijven. “In 2028 vindt het WK in Hoogerheide plaats”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Het zou mij niet verbazen als hij er nu al aan denkt dat hij daar een tiende keer de regenboogtrui kan grijpen.”

Voorlopig houdt Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck nog wat de boot af, maar hij weet als geen ander dat er nog heel veel te rapen valt.

“Laat hem eerst maar die zevende titel pakken. Maar het klopt, daarvoor heeft hij nog wel een jaar of drie, vier de tijd”, geeft hij duidelijk mee dat Van der Poel nog in het veld te zien zal zijn.

Met zijn zevende wereldtitel zou Van der Poel het record van Erik De Vlaeminck evenaren. “Erik zou fan geweest zijn van Mathieu”, zegt Roodhooft nog. “Honderd procent zeker. Mathieu is precies wat hij met de cross voor ogen had: een moderne atleet met inhoud en techniek die overal meedoet. Hij zou ervan genoten hebben.”