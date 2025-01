Toon Aerts haalt toch iets positiefs uit teleurstellende Mixed Team Relay

Geen eerste medaille op het WK veldrijden in Liévin. De Belgische ploeg in de Mixed Team Relay werd zesde op tien deelnemende landen.

Groot-Brittannië veroverde vrijdagmiddag goud in de Mixed Team Relay op het WK veldrijden in het Franse Liévin. Italië volgde op twee seconden, Frankrijk op vijf tellen.

Toon Aerts reed als laatste voor de Belgische ploeg. Hij vertrok op de zevende plek, een medaille was toen al duidelijk buiten schot. “Die waren al weg", aldus Aerts aan Het Laatste Nieuws.

Toch heeft onze landgenoot iets positiefs aan deze koers overgehouden. “Elke renner die hier vandaag gereden heeft, moet dit zeker meenemen naar zaterdag of zondag. Het is ideaal om te kijken of de bandendruk goed is of om de bochten al wat in te schatten.”

Aerts dankt dan ook de wielerbond om te mogen deelnemen aan deze discipline. “Ik was zeer blij met het rondje. Ondanks het resultaat is het zeker geen teleurstelling. Het is voor ons ook absoluut geen hoofddoel, maar het was wel leuk.”

Op die manier kan hij ontspannen toewerken naar het weekend. Het parcours is alvast naar de zin van Aerts. “Regen zou het allemaal wat makkelijker maken, maar voor mij mag het op deze manier. Het is echt een vermogenscross.”