Wereldkampioen Del Grosso komt al met pittige voorspelling richting zondag: "Ken het niveau van Wout van Aert niet, maar ..."

Tibor Del Grosso werd in Liévin voor het tweede jaar op rij wereldkampioen. De jonge Nederlander treedt zo in de voetsporen van de allergrootsten. Achteraf was hij dan ook een gelukkig man, hoe kan het ook anders.

Tibor Del Grosso liet weinig heel van zijn tegenstanders. De Belgen (en de rest) eindigden op een kleine minuut of zelfs nog veel meer. Een tweede wereldtitel zo voor de 21-jarige Nederlander.

Heel goed gevoel

"Het voelt heel erg goed", aldus de wereldkampioen zelf in een flashinterview voor Sporza. "Ik voelde me de eerste ronde al heel erg goed, dus ik heb er enorm van genoten."

In de eerste ronde reed Del Grosso meteen van alles en iedereen weg: "Het is een heel eerlijke race. De beste zou hier winnen, dus ik heb van bij de start mijn eigen tempo gereden. Het was een beetje tricky in vergelijking met de verkenning."

Zondag Mathieu van der Poel in vergelijkbaar scenario?

"Ik kon mijn lijnen vrij snel vinden, al was het even afwachten of het zou opdrogen dan wel modderig zou gaan worden. Maar het is goed afgelopen", was de wereldkampioen dolgelukkig met zijn wereldtitel.

Rest de vraag: krijgen we ook op zondag een vergelijkbaar scenario met Mathieu van der Poel die in de eerste ronde van iedereen wegrijdt? "Ik weet niet hoe goed Wout van Aert is, maar het is een goed parcours voor Mathieu van der Poel en hij zal zijn job hier wel doen."