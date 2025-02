Johan Museeuw rekent op de hulp van Wout van Aert: "Zo eerlijk moet ik zijn"

Johan Museeuw is één van de recordhouders in de Ronde van Vlaanderen. Al staat dat record dit jaar op springen.

Johan Museeuw, Fabian Cancellara, Tom Boonen, Eric Leman, Achiel Buysse, Fiorenzo Magni en jawel Mathieu van der Poel wonnen al drie keer de Ronde van Vlaanderen.

Johan Museeuw voelt de bui al hangen. De kans dat de Nederlander nog eens Vlaanderens Mooiste wint zit er nog in, mogelijk al dit jaar.

“Mathieu is absoluut dé topfavoriet. Het is uiteraard geen zekerheid maar de kans is levensgroot dat hij mijn gedeelde record gaat breken”, klinkt het in Wielerrevue. “Natuurlijk, het WK veldrijden is geen wegwedstrijd maar het is zeker een referentie voor zijn grootse vorm.”

Museeuw had ook enkele kansen gehad om een vierde zege te pakken, maar dat lukte niet. Hij eindigde maar liefst drie keer op de tweede plek.

“Ik zal de eerste zijn om Mathieu te feliciteren als hij straks daadwerkelijk het record breekt. Maar het is niet evident om de Ronde te winnen. Hij zal dit jaar ook moeten afrekenen met ene Tadej Pogacar. Dat is natuurlijk een kwaaie klant.”

Museeuw kan er mee leven dat het verbroken zal worden. “Natuurlijk, als hij met Van Aert naar de meet rijdt dan hoop ik dat Van Aert wint. Niet alleen omdat hij Vlaming is, maar ook omdat Mathieu dan blijft steken op drie. Zo eerlijk moet ik ook zijn.”