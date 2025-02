Van Aert, Van der Poel of toch Pogacar? "Hij heeft de sterkste motor van de drie"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het klassieke voorjaar komt met rasse schreden dichterbij. Het belooft alvast voor het nodige spektakel te zorgen.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn ongetwijfeld de grote afspraken van het klassieke voorjaar. Wout van Aert heeft er alvast zijn zinnen op gezet.

Maar ook Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar willen zich laten zien in het voorjaar. Volgens Filippo Pozzato zal het tot een mooie strijd komen tussen de drie.

Al is hij vooral fan van onze landgenoot. “Als ik eerlijk ben, heb ik altijd gedacht dat de Ronde dé perfecte wedstrijd voor hem is”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Als hij in topvorm is, denk ik dat hij mee kan doen voor de overwinning. De andere twee zijn natuurlijk ook fenomenaal, maar ze moeten hem toch kunnen lossen als ze hem niet in de sprint willen tegenkomen. Ik denk dat Wout de sterkste motor van de drie heeft.”

Pozzato had gehoopt dat Van Aert vorig jaar al ging zegevieren in Vlaanderens Mooiste, maar door zijn zware valpartij moest onze landgenoot forfait geven.

“Als fan van Van Aert en van het wielrennen hoop ik dat hij eindelijk zijn grote droom zal waarmaken en een van de kasseiklassiekers kan winnen”, besluit de Italiaan.