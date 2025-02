Verrassende nieuwkomer bij Soudal-QuickStep pakt meteen uit: "Waarom niet?"

Bij Soudal-QuickStep verwelkomden ze dit jaar Valentin Paret-Peintre. Die liet zich in de eerste koersdagen van 2025 meteen opmerken.

De integratie van Valentin Paret-Peintre lijkt bijzonder voorspoedig te lopen bij Soudal-QuickStep. Dat had hij zelf niet verwacht, zo geeft hij mee aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb nu al het gevoel dat ik mijn plaats binnen de ploeg gevonden heb. Ik hou wel van de Belgen en de Belgische mentaliteit”, klinkt het. “Hier wordt de focus gelegd op wat echt belangrijk is. En daar hou ik wel van.”

Paret-Peintre verraste vorig jaar met een ritzege en een tweede plek in de Giro d’Italia. De bedoeling is dat hij in de toekomst grote overwinningen boekt, maar eerst moet hij nog wat knecht spelen.

“Het plan is om dit jaar heel veel op pad te zijn met Mikel Landa. Tijdens de stage in december lagen we op dezelfde kamer en we hebben elkaar al goed leren kennen. We gaan samen naar de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Giro.”

Stiekem hoopt hij ook op de Tour de France, maar voorlopig staat die niet op zijn planning. Toch zit er nog een kans in dat hij wel naar Frankrijk trekt.

“Als ik na de Giro voel dat ik ook nog in vorm kan geraken voor de Tour, waarom niet? Maar de ploeg zal dat beslissen, natuurlijk. We moeten gewoon met de best mogelijke ploeg rond Remco gaan”, besluit hij.