De schuld van Tadej Pogacar? 'Netflix bezorgt het wielrennen een stevige domper'

Voor de Tour van dit jaar verschijnt het derde en wellicht laatste seizoen van 'Tour de France: Unchained'. Die gaat natuurlijk over de Tour van 2024, waar Tadej Pogacar heer en meester was met zes ritzeges en het eindklassement won met grote voorsprong.

Dit jaar lijkt er geen nieuwe reeks meer worden gemaakt. Dat laat Daniel Benson weten op X en ook de Franse krant Le Parisien heeft dat vermoeden. Een medewerker van een Franse ploeg liet weten dat ze nog niet gehoorde hebben van Netflix.

"Normaal gesproken worden we eind januari al benaderd door Netflix voor opnames in het voorjaar met enkele van onze renners." De kans is dus groot dat Netflix na drie seizoenen niet meer zal verderzetten.

En daar heeft de dominantie van Tadej Pogacar misschien wel mee te maken. "Het is moeilijk om de serie elk jaar te vernieuwen. De wielersport is nu eenmaal repetitief. En met een dominante Pogacar zal het lastig zijn om een spannende verhaallijn te creëren."

Ook de hoge kostprijs voor de productie van serie en de tegenvallende kijkcijfers, vooral in Frankrijk, zou Netflix er de stekker doen uittrekken. Voor de ploegen een kleine domper, want zij kregen voor hun deelname elk zo'n 50.000 euro.

🚨Confirmed: Just off the phone with Netflix there will be no series recorded at the TDF this year. No confirmation that a TDFF one will follow either... they're moving in a different direction and into other sports.